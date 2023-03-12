مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار «ادعم أخاك»

في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفعيل حملات التبرع بالدم داخل الشركات والوحدات التابعة بالتعاون مع المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة؛ قام مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بتنظيم حملة للتبرع بالدم والتي شارك فيها عدد من العاملين بالمصنع.

الحملة تأتي في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي

أوضح المهندس رفيق رزق عبده رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أن هذه الحملة تأتي في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفعيل حملات يقوم العاملين بالشركات والوحدات التابعة في إطارها بالتبرع بالدم لصالح المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة بحلوان وذلك لصالح العاملين بالإنتاج الحربي تحت شعار «ادعم أخاك»، مضيفاً أنه في هذا الإطار سيتم الحرص على استقدام قافلة طبية متخصصة من المركز الطبي إلى المصنع كل شهرين ليشارك العاملون بالتبرع بالدم.

إيمان العاملين بالمصنع بأهمية التبرع بالدم

وأشار «رزق»، إلى أن هذه الحملة تستهدف المساهمة في تلبية احتياجات المركز الطبي التخصصي ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة باستمرار، إذ يقوم المركز بدور هام في توفير خدمة طبية متميزة للعاملين بالإنتاج الحربي وأهالي منطقة حلوان بمختلف التخصصات، لافتاً إلى إيمان العاملين بالمصنع بأهمية التبرع بالدم والعمل على سد الاحتياج منه تجسيداً لمعاني الإنسانية النبيلة ومد يد العون والمساعدة للمرضى المحتاجين.