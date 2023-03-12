تسجيل أسماء المتقدمين إلى الحج السياحى اليوم.. والأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

يبدأ اليوم وحتى 19 إبريل المقبل، تسجيل أسماء المتقدمين إلى الحج السياحي لهذا العام، وقال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه سيتم إجراء قرعة إلكترونية لاختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين، لأداء فريضة الحج، وذلك يوم 30 إبريل المقبل.

التقدم إلى الحج السياحى عبر الشركات المعتمدة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تقدم المواطنين للحج السياحي يكون فقط عبر شركات السياحة، الحاصلة على ترخيص وزارة السياحة والآثار، وعضوية غرفة شركات السياحة، وعددها نحو 2600 شركة، لافتا إلى أنه لا يوجد موقع أو رابط إلكتروني، لتقديم المواطنين بل يتم التقديم عبر شركات السياحة فقط.

ضرورة البعد عن السماسرة والوسطاء

وأشار إلي ضرورة ابتعاد المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي عن السماسرة والوسطاء، وأنّ يتوجهوا مباشرة إلى شركات السياحة المتواجدة بكافة محافظات مصر، كي لا يتعرضوا إلى النصب.

وأوضح أنّه يحق للمواطنين المتقدمين إلى الحج السياحي هذا العام، التقدم لمستوي فقط من الـ3 مستويات التي طرحتهم وزارة السياحة والآثار، وهي المستوى البري والمستوى الاقتصادي طيران، والمستوي السياحي فئة 5 نجوم.

قيمة رسوم جدية الحجز

وأشار إلى أنّ كافة المواطنين المتقدمين إلى الحج السياحي، سيدفعوا عند تسجيل اسمائهم مبالغ كرسوم لجدية الحجز، وفقا للمستوى المتقدمين إليه، منوها إلى أنّ المتقدمين لمستوى الحج الاقتصادى طيران، والمستوى البرى سيدفعوا 20 ألفا و100 جنيه عند تسجيل الأسماء، فيما سيدفع المتقدمين لبرامج الحج فئة الـ 5 نجوم مبلغ 40 ألفا و100 جنيه عند تسجيل اسمائهم، موضحا أنّ تلك الرسوم يتم ردها لمن لم يوفق في القرعة الإلكترونية، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان نتيجة القرعة، والمحدد اجراؤها يوم 10 شوال من العام الهجري 1444.

وأشار إلى أن أسعار برامج الحج السياحي 2023، جاءت على النحو التالي:

- المستوي الاقتصادي طيران بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- المستوي البري بـ130 ألف جنيه.

- مستوي 5 نجوم إقامة بفنادق تبعد عن الحرم من 1250 متر وحتى 4000 متر بـ 230 ألف جنيه دون تذكرة السفر.

- مستوي 5 نجوم إقامة بفنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 متر وحتى 1250 متر من الحرم المكي بـ 275 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

- مستوي 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم وحتى 250 متر من الحرم بـ310 ألف جنيه دون تذاكر الطيران .