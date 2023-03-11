«السياحة» تتيح 4 خيارات للحجاج لتحسين إقامتهم بمكة.. بينها فنادق 5 نجوم

أتاحت ضوابط الحج السياحي التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار، الفرصة للحجاج المتقدمين للبرامج الاقتصادية «البري - الاقتصادي طيران» لتحسين مستوى فنادق الإقامة التي سيقيمون بها بمنطقة مكة المكرمة.

أسعار برامج الحج الاقتصادية

وقال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الأسعار التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار بخصوص برامج الحج البري والاقتصادي طيران، هي 130 ألف جنيه، دون تذاكر السفر، على أن يقيم الحجاج بفنادق خارج الحرم المكي بمسافة قد تصل إلى 4 كيلومترات، وهناك 4 خيارات لتحسين مستوى السكن بمكة شريطة دفع مبلغ مالي.

وأضاف «عنبي» في تصريحات لـ«الوطن» أنه حال رغبة المواطن المتقدم لمستوى الحج البرى أو الاقتصادي طيران بعد فوزه في قرعة الحج في تحسين مستوى السكن فقد أتاحت له الوزارة عدة خيارات وهي:

برامج التحسين

1- برنامج تحسين فنادق 5 نجوم، والذي يتيح للحاج الإقامة بضعة أيام قبل أو بعد أداء مناسك الحج بفنادق فئة 5 نجوم، لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر، وعلى الحاج الراغب في هذا المستوى دفع مبلغ 1500 ريال سعودي مع إبرام عقد مع شركة السياحة المنظمة لهذا البرنامج.

2- برنامج إقامة كاملة بفنادق مكة المكرمة، والذي يتيح للحاج قضاء فترة إقامته بمكة كلها بفنادق لا تبعد كثيرا عن الحرم المكي، وعلى الحاج الراغب في هذا المستوى دفع مبلغ 1500 ريال سعودي مع إبرام عقد مع شركة السياحة المنظمة لهذا البرنامج.

3- برنامج تحسين فنادق 4 نجوم ،والذى يتيح للحاج الإقامة بضعة أيام قبل أو بعد أداء المناسك بفنادق 4 نجوم لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر، وعلى الحاج الراغب في هذا المستوى دفع مبلغ 1200 ريال سعودي مع إبرام عقد مع شركة السياحة المنظمة لهذا البرنامج.

4- برنامج تحسين فنادق 3 نجوم، والذى يتيح للحاج الإقامة قبل أو بعد أداء المناسك بفنادق 3 نجوم لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1200 متر، وعلى الحاج الراغب في هذا المستوى دفع مبلغ 850 ريال سعودي مع إبرام عقد مع شركة السياحة المنظمة لهذا البرنامج.