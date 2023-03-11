ضوابط الحج السياحي للعام الجاري.. سن الرجال لا يقل عن 25 عاما

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار مساء أمس، أقل سن لسفر الرجال للحج بـ25 سنة، على أن يستثنى من شرط السن المحرم الشرعي لسيدة أقل من 45 عامًا، على ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

وأوضحت ضوابط الحج السياحي أنه لا يوجد حد أقصى للسن للسماح للمواطنين بالسفر للحج، لافتة إلى أن التقديم لأداء الحج خلال العام الحالي مقصورا على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته.

التقدم لجهة واحدة من الـ3 جهات المنظمة لحصة مصر

وأشارت الضوابط إلى أن المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات لأداء الحج من خلال وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة أو لوزارة التضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، فلن يحق لهم التقدم للحج السياحي، إذ أن للمواطن الحق في التقدم لجهة واحدة فقط من الـ3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج.

وأوضحت الضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة أنه بالنسبة لطلب الحج الزوجي (الثنائى) يكون المرافق لمقدم الطلب من سن يوم فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة مع تقديم مستند يوضح صلة القرابة، لافتة إلى أنه بالنسبة للأطفال (صغار السن) سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا فيشترط استخراج جواز سفر منفصل لهم، على أن تحتسب التأشيرة الممنوحة لهم من ضمن الحصة المخصصة من التأشيرات.

إقرار بعدم أداء الحج قبل ذلك

وأشارت الضوابط المنظمة للحج السياحي إلى أن المتقدم للحج والمرافق له سيوقعان على إقرار بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته، فضلًا عن التوقيع بالموافقة على الشروط والضوابط المنظمة للحج المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج فلن يقبل طلبه دون أدنى مسئولية من وزارة السياحة عن ذلك.