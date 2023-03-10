«السياحة»: السيدات أقل من 45 عاما لن يسمح لهن بالحج دون محرم شرعي

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي 2023، أقل سن لسفر الرجال للحج بـ 25 عامًا، على أن يستثنى من شرط السن المحرم الشرعي لسيدة أقل من 45 عاما وألا يقل عمره عن 18 عاما، وحظرت الضوابط سفر السيدات دون سن الـ 45 عاما بمفردهن، مشترطة وجود محرم شرعي مرافق لهن.

لا يوجد حد أقصى لسن المواطنين المسافرين للحج

وأوضحت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار مساء أمس أنه لا يوجد حد أقصى للسن للسماح للمواطنين بالسفر للحج، لافتة إلى أن التقدم لأداء الحج خلال العام الحالي مقصورا على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته.

وأشارت الضوابط إلى أن المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للحج من خلال وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة أو لوزارة التضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، لن يحق لهم التقدم للحج السياحي، حيث أن للمواطن الحق في التقدم لجهة واحدة فقط من الـ 3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج.

وأوضحت الضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة أنه بالنسبة لطلب الحج الزوجي «الثنائي»، يكون المرافق لمقدم الطلب من سن يوم فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة مع تقديم مستند يوضح صلة القرابة، لافتة إلى أنه بالنسبة للأطفال صغار السن، سواء كانوا ذكور أو إناث فيشترط استخراج جواز سفر منفصل لهم، على أن تحتسب التأشيرة الممنوحة لهم من ضمن الحصة المخصصة من التأشيرات.

إقرار بعدم أداء الحج قبل ذلك

وأشارت الضوابط المنظمة للحج السياحي إلى أن المتقدم للحج والمرافق له سيوقع على إقرار بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته، فضلا عن التوقيع بالموافقة على الشروط والضوابط المنظمة للحج المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج فلن يقبل طلبه دون أدنى مسئولية من وزارة السياحة عن ذلك.