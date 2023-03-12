«الهجرة» تنشر فيديو «أصولنا من ثقافتنا» لأبناء المصريين بالخارج ضمن «اتكلم عربي»

مقطع فيديو جديد، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث.

وتتضمن المبادرة 3 مراحل من عمر 3 سنوات وحتى 18 سنة

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» على موقع «فيسبوك»: «ثقافة الاستئذان بتولد بينا حب واحترام وراحة في التعامل، تابعونا وقولولنا عايزين تعرفوا إيه تاني عن أصولنا اللي كبرنا عليها، أصولنا من ثقافتنا، اتكلم عربي وعيشها مصري».

إطلاق «جذورنا المصرية» لإستكمال أهداف المبادرة

وأضاف المنشور: «دى من أول الحاجات اللى علموها لنا، لأنها بداية وأساس كل التعاملات مع بعض»، ومن ثم أخذ مقطع الفيديو في عرض معنى الاستئذان.

وتعد «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وتتضمن المبادرة الرئاسية 3 مراحل، وذلك من عمر 3 سنوات وحتى 18 سنة، أى الجيليلن الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تحت عنوان «جذورنا المصرية»، لاستكمال أهداف المبادرة والتي لاقت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها وحتى الآن.