كيف تحصل على 6 آلاف جنيه شهريًا من بنك QNB؟.. السر في شهادة «أوائل»

أصبحت الشهادات الادخار، من أبرز الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ربح شهري أو ربع سنوي وهو ما يساهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للمواطنين.

ويبحث عملاء البنوك عن أفضل أسعار للفائدة والتي يمكن من خلالها تحقيق عائد كبير، وهو ما أعلنة بنك QNB الأهلي عن شهادة «أوائل»، والذي أوضح أنه من الممكن الحصول على 6 آلاف جنيه شهريا.

يقدم بنك QNB الأهلي شهادات ادخار بعائد دوري يصرف شهريا وربع سنوي وسنوي، بأسعار فائدة تصل لـ 17.25%.

تفاصيل شهادة الأوائل

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن الشهادة:

- نوع الفائدة : ثابت.

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 ألف جنيه.

- عائد يقدر بـ 16.5 % سنونا بصرف بعائد شهري.

- عائد 16.75 %6 سنويا تصرف عاند ربع سنوي.

- عائد يصل إلى 17.25% سنويا بصرف عائد سنوي.

ويمكن للعميل الذي يدخر مبلغ 500 ألف جنيه في شهادة أوائل من الحصول على عائد يصل إلى 6 آلاف و770 جنيها من خلال دورية الصرف الشهري بعائد 16.5%.