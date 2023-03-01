البنك العربي يطرح شهادة جديدة بفائدة 18%.. مدتها 3 سنوات

طرح البنك العربي شهادة ادخار جديدة تحت اسم «الوثيقة الثلاثية» وتصل مدتها إلى 3 سنوات، وهي من الشهادات مرتفعة الفائدة.

وأضاف البنك في بيان له عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، إن الشهادة الثلاثية الجديدة التي طرحها البنك، تتميز بعائد سنوي مرتفع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الشهادة الثلاثية في البنك العربي:

عائد سنوي يصل إلى 18%

- يتم صرف العائد شهريًا لمدة 3 سنوات.

- يقدر الحد الأدنى لإصدار الشهادة، والذي يصل لـ10.000 جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه دون سقف.

- يتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات.

- إمكانية اصدار كارت فيزا بضمان الوثيقة الثلاثية حتى 95%.

- إمكانية استرداد الشهادة بعد ستة أشهر من تاريخ شراءها في البنك.

- إمكانية الاقتراض بضمان الوثيقة.

وأشار البنك إلى أن إصدار الشهادة الثلاثية يأتي في إطار حرص البنك على تقديم حلول مصرفية مرنة تلبي كافة احتياجات العملاء المتجددة، خاصة مع اتجاه العديد من العملاء والمواطنين لشراء الشهادات في الوقت الحالي، في ظل الظروف الحالية، فضلًا عن تمكين الراغبين منهم من إصدار شهادات الادخار من البنك العربي بمزايا خاصة تلبي متطلباتهم وأسلوب حياتهم.