ما هو أعلى عائد على شهادة ادخار في بنوك مصر 2023؟ اكتتاب يبدأ من 5000 جنيه

بعد إعلان البنوك إلغاء شهادات الـ25%، يتساءل المدخرون عن ما هو أعلى عائد على شهادة ادخار في بنوك مصر 2023؟، حيث تواصل الأخيرة طرح منتجات مصرفية تفضيلية لجذب أكبر عدد لقاعدة عملائها.

أعلى عائد على شهادة ادخار في بنوك مصر

وبالنسبة للإجابة عن ما هو أعلى عائد على شهادة ادخار في بنوك مصر 2023؟، والمزايا للشهادات التي تطرحها البنوك المحلية بعد رفع العائد، تستعرض «الوطن» بعض منها، كالتالي:

ما هو أعلى عائد على شهادة ادخار في بنوك مصر 2023؟

أصدر البنك العربي الافريقي شهادة ادخار بعائد سنوي تفضيلي يصل إلى 20% عند صرفه شهريا و22.5% عند صرفه بنهاية مدة الشهادة، والاكتتاب يبدأ من 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف، وتعد الشهادة الأعلى عائد في بنوك مصر 2023 حتى الآن.

ولا تزال شهادات البنك الأهلي المصري الثلاثية، من بين ما هو أعلى عائد لـ شهادات ادخار في بنوك مصر 2023، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف ومدتها 3 سنوات، ويمكن الحصول على قرض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها، بجانب اصدار بطاقات ائتمان.

ورغم عائدها المميز الذي يصل إلى 17.25% عند صرفه سنوياً و16.5% عند صرفه كل 6 أشهر و16.25% كل 3 أشهر، إلا أنَّه لا يمكن كسر شهادة البنك الأهلي قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الاكتتاب، وتتنوع دوريات صرف العائد للشهادة الثلاثية لأكبر البنوك الحكومية ومتاحة للأفراد بالعملة المحلية.

فيما تتضمن قائمة أعلى عائد على شهادات ادخار في بنوك مصر 2023، شهادات البنك الأهلي بعائد متغير والذي يتم تحديده وفقا لسعر الكوريدور من البنك المركزي، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ الاكتتاب، ويحظر كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر وبانتهاء المدة تسترد قيمتها الاسمية بالكامل.

شهادات البنك التجاري الدولي.. الأعلى عائد

يتيح البنك التجاري الدولي الاكتتاب بشهادات الـ 18 شهر، ويمكن شرائها عبر تطبيقات الهاتف «الموبايل البنكي» و«الإنترنت البنكي»، ويبدأ شراء الشهادة من 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف، فبما يصرف عائدها بنهاية المدة بفائدة 22.5% وشهريا بفائدة 20%.

ويصدر البنك شهادات من بين أعلى عائد على شهادة ادخار في بنوك مصر 2023، بعدما رفع الفائدة على الشهادات الثلاثية بعائد سنوي ثابت ليصل إلى 18% عند صرفه سنويا و17% عند صرفه شهريا، فيما يبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من مليون جنيه ومضاعفات الألف.

كما وصل العائد على شهادات بلس من البنك التجاري إلى 17.5% عند صرفه سنويا و16.5% عند صرفه شهريا، ويبدأ الاكتتاب من 200 ألف جنيه ومضاعفات الألف.

أما شهادات بنك الاسكندرية بعائد سنوي 22.5%، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.