تجار يتوقعون انخفاض الأسعار للفراخ والأسماك واللحوم خلال شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت أسواق اللحوم والدواجن انخفاض كبير في الأسعار وصل في بعض الأماكن إلى 50 جنيه للكيلو، وسط توقعات باستمرار الانخفاض حتى بدء شهر رمضان.

وتوقع تجار للحوم والدواجن استمرار الانخفاض، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصى إلى 230 جنيه لكيلو اللحوم تقريبًا، و70 جنيهًا لكيلو لحوم الدواجن البيضاء، فيما سجلت أسعار الأسماك انخفاض وصل إلى 15% على معظم الأنواع.

الأسعار المتوقعة للفراخ في رمضان

وقال أحمد عبد العزيز، أحد تجار الدواجن في الإسماعيلية، إن أسعار الدواجن اليوم جملة في بورصة الأسعار سجلت 71 جنيهًا للفراخ البيضاء، و104 للفراخ الساسو، و68 جنيها للأمهات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتوقع انخفاض الأسعار في البورصة لتصل إلى 62 جنيها، خلال أسبوع، ليصل سعرها في المحال التجارية إلى 70 بدلًا من 80، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت انخفاض كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

الأسعار المتوقعة للحوم في رمضان

وقال محمود الهادي، جزار في الإسماعيلية، إنّ أسعار اللحوم من المتوقع لها أن تشهد موجة من الاستقرار، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انخفاض نسبة المبيعات بشكل كبير.

وتابع شهر رمضان يعتبر من أهم المواسم ورغم ذلك معظم الجزارين لم يتقدموا لشراء العجول بسبب عدم استقرار السوق وأسعاره، مرجحاً انخفاض الأسعار إلى 230 جنيها و220 بدلاً من 250 جنيها للكيلو.

الأسعار المتوقعة للأسماك في رمضان

وشهدت أسعار الأسماك انخفاضا كبيرا في معظم أسواق المحافظات مع بداية الأسبوع الجاري لطرح كميات كبيرة منها في الأسواق وعودة حركة الصيد في البحر المتوسط.

وسجل كيلو السمك البلطي 35 جنيها، بانخفاض قدره 15 جنيها في الكيلو اليوم، في بورصة مدينة كفر الشيخ أشهر أسواق الأسماك، ووصل البوري إلى 50 جنيها والدنيس 85 جنيها.

وتوقع كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بكفر الشيخ استمرار انخفاض الأسماك، خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة المعروض واتجاه المواطنين لشراء اللحوم والدواجن خاصة مع انخفاض أسعارها.