أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن بالقليوبية، استقرارا نسبيا وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها واتحاد منتجي الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن، وفق بيان البورصة الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن، كالتالي:

- الفراخ البيضاء الكيلو من 70 و71 جنيها، بانخفاض من جنيهين إلى 3 جنيهات.

- الساسو الكيلو من 100 و104 جنيها بانخفاض من 10 إلى 14 جنيها.

- الفراخ البلدي الكيلو بين 98 و99 جنيها.

- الفراخ الأمهات الكيلو من 67 و68 جنيها.

وبلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد في بورصة الدواجن ما يلي:

- كتكوت أبيض عمر يوم 20 جنيها.

- كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها.

- كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيها.

- كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه.

- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه.

- كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

وجاءت أسعار البط اليوم الأحد في بورصة الدواجن كالتالي:

- بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها

- بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها

- بط مولارد الكيلو 77 جنيها

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية أسعار الكتاكيت الرومي كالتالي:

- كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها.

- كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها.

- كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض اليوم كالتالي:

- بيض أحمر طبق 30 بيضة 101 جنيها.

- بيض أبيض طبق 30 بيضة 95 جنيها.

- بيض بلدي طبق 30 بيضة 107 جنيهات.