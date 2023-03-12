هل تنخفض أسعار الفراخ مع دخول شهر رمضان؟.. مصدر يجيب

كشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الفراخ مع دخول شهر رمضان سوف تتراجع بقيمة 10 جنيهات لكل كيلو مباع، جراء تخريج دفعات جديدة من الفراخ البيضاء تقدر بنحو 34 مليون فرخة ودخولهم للسوق المحلية للاستهلاك.

تراجع أسعار الفراخ مع دخول شهر رمضان

وأوضح زكريا، في تصريح لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار الفراخ مع دخول شهر رمضان، أمر يعود لثلاثة أسباب رئيسية يجب أن نخبر بها قطاع المستهلكين في محافظات مصر، وهي علي النحو التالي:

- مع دخول شهر رمضان المبارك سوف يتم تخريج دفعة جديدة من الفراخ البيضاء تقدر بنحو 34 مليون فرخة.

- زيادة إعداد التفريخ للكتاكتيت للضعف حيث يتم دخول نحو مليون كتكتوت يومياً بهدف التربية المنزلية، وكذلك بمزارع الدواجن.

- تحسن حالة الطقس والتي تزيد من عمر النمو للفراخ البيضاء وتبكر بدورة الفراخ نحو 10أيام ليتم البيع لها بالأسواق علي عمر 37 يومًا بدلًا من 45 يوماً هي مدة دورة الفراخ البيضاء.

أسعار الفراخ اليوم بالمحافظات

وأشار أيضاً أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات قد سجلت داخل الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك بـ76 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البلدي بـ106 جنيهات للكيلو.