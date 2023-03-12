بورصة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ البيضاء 3 جنيهات.. و«الكيلو بـ70»

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الأحد أسعار الفراخ البيضاء، إذ تراوح سعر الكيلو بين 70 و71 جنيها، بتراجع نحو ثلاث جنيهات مقارنة بالأسعار التي تم الإعلان عنها صباح أمس السبت، فيما سجلت أسعار الساسو من 100 و104 جنيهات للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بين 98 و99 جنيها، وكيلو الفراخ الأمهات بلغ حوالى 67 و68 جنيها.

توقعات بتراجع أسعار الدواجن

وقال أحمد عبدالرحمن حسني أحد مربي الدواجن، إن هناك تراجعا طفيفا في الأسعار، ومن المتوقع أن يستمر التراجع بشكل اكبر مع بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى توافر الاعلاف حاليا بالإضافة إلى قيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من الخارج مما انعكس ذلك على الكميات المطروحة في الأسواق.

سعر الكتكوت الأبيض 20 جنيها

وأضاف «حسني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ببورصة الدواجن تعلن رسميا عن أسعار الدواجن، كان آخرها تراجع بقيمة ثلاث جنيها في كيلوا الفراخ البلدي، مشيرا إلى أن أسعار الكتاكيت مستقرة حاليا وسجل سعر كتكوت أبيض عمر يوم 20 جنيها، والكتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها، والكتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيه.

وفقا لبورصة الدواجن فأن أسعار كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه، وبط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه، و بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه، وبط فرنساوي الكيلو 69 جنيها، وبط مسكوفي الكيلو 89 جنيها، و بط مولارد الكيلو 77 جنيها، فيما سجل سعر الكتكوت الرومي أسمر عمر يوم 12 جنيها، وكتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها، و كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.