أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن بالقليوبية

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في بورصة الدواجن استقرارا نسبيا وفق المعلن من البورصة الرئيسية بسندنهور مركز بنها واتحاد منتجي الدواجن، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 72 و73 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في بورصة الدواجن وفق بيان البورصة الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن، كالتالي:

الفراخ البيضاء الكيلو بين 72 و73 جنيها

الفراخ الساسو الكيلو بين 114 و115 جنيها

الفراخ البلدي الكيلو بين 98 و99 جنيها

الفراخ الأمهات الكيلو بين 69 و70 جنيها.

أسعار الفراخ الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وبلغت أسعار الكتاكيت اليوم السبت في بورصة الدواجن، كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 20 جنيها

كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها

كتكوت بلدي عمر يوم 7.5 جنيه

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 19.25 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

كما جاءت أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن اليوم كالتالي:

بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها

بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها

بط مولارد الكيلو 77 جنيها

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية أن أسعار الكتاكيت جاءت كالتالي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات

أسعار البيض اليوم

بينما جاءت أسعار البيض كالتالي:

بيض أحمر طبق 30 بيضة 99 جنيها

بيض أبيض طبق 30 بيضة 95 جنيها

بيض بلدي طبق 30 بيضة 105 جنيهات.