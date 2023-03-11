أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة.. تخفيضات تصل إلى 30%

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض «خير مزارعنا لأهالينا»، بحديقة الأورمان والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، ويعرض كل السلع الغذائية من بقوليات ومنتجات ألبان ولحوم وأسماك وخضروات وفاكهه وياميش.

وقال المهندس سعيد الدسوقي مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «المعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم ويقدم السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، للمنتجات الأساسية من مزارع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي»، مشيراً إلى الأقبال الكبير من المواطنين على سلع المعرض في حديقة الأورمان لما تحظى به منتجات وزارة الزراعة من جودة عالية تفوق مثيلاتها في الأسواق.

وكشف «الدسوقي» عن أسعار السلع في معرض أهلا رمضان وكانت كالتالي:

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

اللحوم البلدية: بـ 180 جنيهًا.

اللحوم المجمدة: نصف كيلو بـ 70 جنيهًا.

لحم استيك:200 جنيه.

أسعار الأرز في معرض أهلا رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

الأرز رفيع الحبة: بـ15 جنيهًا.

الأرز عريض الحبة: 18 جنيهًا.

البطاطس: شيكارة 5 كيلوجرامات بـ20 جنيهًا.

العدس: 10 جنيهات للنصف كيلو.

السكر بـ16 جنيهًا.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

الأحمر بـ96 جنيهًا.

الأبيض بـ94 جنيهًا.

التمور

تبدأ الأسعار من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

عبوة كيلو تمر فاخر: 100 جنيه.

أسعار الأسماك في منافذ وزارة الزراعة

كيلو سمك بلطي درجة أولى 50 جنيهًا.

كيلو سمك بلطي درجة ثانية 35 جنيهًا.

كيلو سمك بلطي درجة ثالثة 30 جنيهًا.

كيلو سمك بوري درجة أولى 100 جنيه.

كيلو طوبار درجة أولى 75 جنيهًا.