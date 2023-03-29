طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالمجان وأنت في مكانك.. رمضان 2023

أتاحت وزارة التضامن للمواطنين المستحقين للدعم إمكانية الاستعلام عن تكافل وكرامة بشكل إلكتروني ومجاني في رمضان 2023، لتيسير الأمر على المواطنين الذين لا يحبذون الذهاب للمصالح الحكومية خلال فترة الصيام.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة وأنت في مكانك في رمضان 2023.

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة وأنت في مكانك في رمضان 2023

- يمكن للمواطنين من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة الاستفادة من الخدمة وأنت في مكانك في رمضان 2023 بشكل مجاني بإدخال البيانات المطلوبة بداية من الرقم القومي للمواطن.

كيفية الاشتراك في تكافل وكرامة 2023

هناك عدة خطوات يمكن للمواطن من خلالها الاشتراك في تكافل وكرامة، وهي:

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة.

- تقديم صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- تقديم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

زيادة تكافل وكرامة 25%

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت في وقت سابق زيادة مبلغ الدعم بنسبة 25% سيجري صرفه بدءا من 15 أبريل المقبل، الذي يتزامن مع شهر رمضان 2023 وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري.