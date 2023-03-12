أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة قبل صرف دعم شهر مارس 2023، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين في إطار التيسير عليهم، مشيرة إلى أن صرف دعم «تكافل وكرامة» 2023 شهر مارس سيبدأ الأربعاء المقبل لنحو 5,2 مليون أسرة مستفيدة.

خطوات استعلام تكافل وكرامة قبل صرف دعم شهر مارس

ويمكن لمستفيدي تكافل وكرامة أو المتقدم للحصول على الدعم، الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة قبل صرف دعم شهر مارس 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط لاستعلام عن تكافل وكرامة شهر مارس 2023.

- يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة للاستعلام عن تكافل وكرامة، ثم الضغط على استعلام.

- بمجرد الضغط على استعلام تكافل وكرامة يظهر للمستعلم كل البيان المتعلقة به والمتمثلة في حالة بطاقة الدعم سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف»، كما تظهر نوع بطاقة الدعم ومختلف البيانات المتعلقة بالاسم والوحدة الاجتماعية التابع لها المستعلم.

صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بزيادة 25%.. منتصف أبريل

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بزيادة 25% سيكون بدءا من شهر إبريل المقبل 2023، وتحديدا 15 إبريل المقبل، مؤكدة أن ذلك هو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوال، مشيرة إلى أن هناك عدد من الشروط لصرف الدعم النقدي من بينها ما يلى:

- عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، المتقدم للحصول على الدعم يتقاضى معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية.

- يشترط ألا يكون المتقدم عاملا بالحكومة أو بالقطاع العام أو في القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.