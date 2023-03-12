مواعيد القطارات في رمضان 2023 بعد تعديلها للوجه القبلي.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة السكك الحديدية تعديل مواعيد القطارات في رمضان 2023 على الوجه القبلي، بما يتماشي مع مواعيد الشهر الكريم، بداية من يوم الخميس 23 مارس الجارى، مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم على خطوط عدة ما بين الوجه البحري والوجه القبلي.

وجرى تعديل مواعيد القطارات في رمضان 2023، باتجاه محطات المنصورة وطنطا وإسكندرية والأقصر وبنها ودمياط، وعدد من محطات الوصول والقيام.

مواعيد القطارات في رمضان 2023

وتنشر «الوطن» مواعيد القطارات في رمضان 2023 للوجه القبلي في اتجاه الإسكندرية والأقصر، بقطار رقم 158، إكسبريس اتجاه الإسكندرية الأقصر؛ لتكون مواعيد الوصول والقيام الجديدة مناسبة للشهر الكريم 2023.

مواعيد القطارات في رمضان 2023 بالوجه القبلي

ووفقا لهيئة السكك الحديدية فان مواعيد القطارات في رمضان 2023 للاتجاه القبلي،

الإسكندرية: قيام الساعة 7:15 صباحا

سيدي جابر وصول 7:33 صباحا، قيام 7:37 صباحا

دمنهور وصول 8:10 صباحا ، قيام 8:12 صباحا

طنطا وصول 8:57 صباحا، قيام 9:11 صباحا

بنها وصول 9:43 صباحا، قيام 9:45 صباحا.

القاهرة وصول 10:25 صباحا، قيام 10:35 صباحا.

الجيزة وصول 10:55 صباحا، قيام 11 صباحا.

الأقصر وصول 10:25 مساء.