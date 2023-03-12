عودة الحركة إلى طريق «بنها - القناطر» بعد رفع آثار انقلاب سيارة سوزوكي

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على طريق خط 12، عقب رفع آثار حادث تصادم انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث والتصريح بدفن جثة ضحية الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين لاستجوابهم، وطلب تحريات المباحث، وانتداب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه.

تفاصيل تصادم سيارة سوزوكي بخط 12 بالقليوبية

كان طريق خط 12 بنها – القناطر الخيرية، شهد حادث تصادم أمام قرية زاوية بلتان مركز طوخ مما اسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة سوزوكي وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير إدارة المرور، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الزراعي وتوقف حركة المرور بالطريق ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل الحادث، بقيادة العقيد محمد سعد وكيل إدارة المرور والعقيد محمود علام رئيس مباحث مرور القليوبية والعقيد مصطفى عطية رئيس عمليات المرور، وتم الدفع بسيارات الإسعاف.

فحص حادث تصادم خط 12 بالقليوبية

وتبين انقلاب سيارة ملاكي سيارة سوزوكي، على طريق خط 12 بنها - العمار، أمام زاوية بلتان، وأسفر الحادث عن مصرع أحمد ع م، 27 عاما، وإصابة 3 آخرين وهم أحمد م ص، 23 سنة، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد ج ع، 37 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، وأحمد ر م، 35 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي.

وتمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق بنها القناطر عقب رفع آثار الحادث، وجرى التحفظ على الجثة واتصريح بدفنها وطلب تقرير بيان الصفة التشريحية وتقديم العلاج للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.