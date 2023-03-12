«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وأجواء دافئة شمالا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، وسيستمر اليوم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «من المتوقع أن تكون العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية في فترة النهار بسبب تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية قادمة من الصحراء الغربية، وبالتالي فإنها ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في النهار، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس التي تجعلنا نشعر بشكل أكبر بارتفاع درجات الحرارة والأجواء المائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء».

أجواء دافئة على محافظات السواحل الشمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أجواء دافئة على محافظات السواحل الشمالية، وحارة على جنوب الصعيد نهارا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والصغرى ليلا تتراوح بين 15 و16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، كما سيشهد اليوم نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة أقصى غرب البلاد في مطروح والسلوم وسيدي براني وبعض المناطق من شمال الصعيد».