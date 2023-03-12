موعد إجازة عيد الفطر 2023 وعدد أيامها للقطاعين العام والخاص

يسعى كثيرون لقضاء العيد خارج حدود المحافظات التي يقطنون بهدف العمل أو الدراسة، سواء كان ذلك في مسقط الرأس مع العائلة، أو في المحافظات الساحلية لقضاء أوقات برفقة الأسرة، لذا يبحث البعض عن موعد إجازة عيد الفطر 2023.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي موعد إجازة عيد الفطر 2023.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

وبحسب أجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة عيد الفطر 2023 خلال الفترة من الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 من ذات الشهر.

ومن المقرر، أن أيام إجازة عيد الفطر 2023، ستكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، و4 أيام للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

العطلات الرسمية المتبقية في 2023

وتتبقى 8 إجازات رسمية في العام الجاري، وهي كالتالي:

- إجازة الثلاثاء 25 أبريل، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- إجازة الاثنين 1 مايو، عيد العمال.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

- إجازة الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو، عيد الأضحى المبارك.

- إجازة الجمعة 30 يونيو، ثورة 30 يونيو.

- إجازة الأربعاء 19 يوليو، رأس السنة الهجرية.

- إجازة الأحد 23 يوليو، عيد ثورة 23 يوليو 1952.

- إجازة الأربعاء 27 سبتمبر، عيد المولد النبوي الشريف.

- إجازة الجمعة 6 أكتوبر، عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).