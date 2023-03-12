الجمعة.. «الأوقاف» تعلن افتتاح 78 مسجدًا استعدادًا لشهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 78 مسجدًا، الجمعة المقبل، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وأشار الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن المساجد من بينها 68 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 890 مسجدًا، لافتة إلى أن المساجد الذي سيتم افتتاحها، جاءت على النحو التالي:

وزارة الأوقاف

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. الهدى – دهب

مديرية أوقاف الشرقية

2. الفتح- الزرزمون - هيها

3. التوحيد – الناصرية – العدارسة – صان الحجر

4. روض النغامشة – الكبير العزازي – أبوحماد

5. الجنادوة الكبير – الأسدية – أبوحماد

مديرية أوقاف بور سعيد

6. النصر – القابوطي

مديرية أوقاف بني سويف

7. الإخلاص- كوم الرمل البحري – مركز إهناسيا

8. الإيمان – القرية الثانية مازورة - سمسطا

9. الإيمان – عزبة سليمان وهبه- قرية أطواب – مركز الواسطى

10. النور – قرية عبد اللطيف يوسف – مركز الفشن

11. الأمير – عزبة الأمير – دنديل – مركز ناصر

12. علي حسيب – عزبة علي حسيب – دنديل – مركز ناصر

13. النور – قرية الحمام – مركز ناصر

14. هارون الراشيدي – عزبة السنط – قرية الزيتون – مركز ناصر

15. الرحمة – قرية العجرة – مركز الفشن

16. الجعيدي – قرية باها – مركز بني سويف

17. محمد رفاعي – بني حمد – مركز بني سويف

18. الرحمة – عزبة الجرابعة – قرية الحمام – مركز ناصر

19. الحرمين – منطقة ابني بيتك – قطاع ب – بندر بني سويف

20. التوبة الأهلي – قرية صفط راشين – مركز ببا

مديرية أوقاف سوهاج

21. آل إبراهيم القبيصي – ناحية عنيبس - جهينة

22. الصفا والمروة – المزلقان البحري –بلصفورة – مركز سوهاج

23. النور – نجع البارود - المراغة

24. التوحيد – نجع الرباب – قرية الصوامعة شرق - أخميم

25. التقوى – الغريزات – المراغة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

26. رياض الصالحين- مدينة موط – الداخلة

مديرية أوقاف البحيرة

27. عزبة سالم – زاوية صقر – أبوالمطامير

28. أيوب – شارع طلعت حرب – مركز أدكو

29. الغزالي – عزبة شفيق النمرية – أبوالمطامير

30. الكبير – سلامون – كوم حمادة

31. كامل أبومطير بالحاجر – كفر الدوار

32. عزبة صادق القبلي – ابيا الحمرا - الدلنجات

33. السخاوي – ع السخاوي - دمنهور

34. المنشية الكبرى – زاوية صقر – أبوالمطامير

مديرية أوقاف الدقهلية

35. أبوعيسى الغربي – بشلا – ميت غمر

36. الحسين – أتميدة – ميت غمر

37. النصر – عزبة علي أبومحمد – ميت غمر

38. النور – عزبة شعبان – السنبلاوين

مديرية أوقاف أسيوط

39. العوامر – مسارة - ديروط

40. جاد الرب – الحوطا الشرقية - ديروط

41. التوبة – المدور - منفلوط

42. النور - العتمانية – مركز البداري

43. التوبة – باويط - ديروط

مديرية أوقاف أسوان

44. الرحمن – المدينة السكنية بنجع الشيخ – الكلح شرق - إدفو

45. النقادية - قرية النقادية – إدفوقبلي – إدفوثان

مديرية أوقاف الغربية

46. عزبة مصطفى عبد الله –كنيسة دمشيت – طنطا ثان

47. الرحمن – كفر خضر – طنطا أول

48. عزبة الشيخ سلمان – المحلة أول

مديرية أوقاف كفر الشيخ

49. حوش العمدة – شباس الملح – دسوق بحري

50. كوم النص – شباس الملح - دسوق

51. بلال بن رباح – 8 العنابر- الحامول

52. بركات – عزبة بركات - بيلا

مديرية أوقاف الجيزة

53. التقوى – قرية أبورواش – كرداسة

54. الغفور الرحيم – قطعة 24خدمات التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر

55. الهدى – وردان – منشأة القناطر

56. البحري – عزبة البحرية – الكريمات - أطفيح

مديرية أوقاف القليوبية

57. بدر الإسلام – قلما – قليوب

58. الرحمة – نوى – شبين القناطر غرب

59. مسعود حسن - عزبة مسعود حسن – كوم أشفين – قليوب

مديرية أوقاف الفيوم

60. الفهمية الجديدة – منشية الجمال – طامية

61. الرحمن – بعبش – المظاطلي – مركز طامية

62. الرحمن – عزبة عتمان عباس- طامية

63. الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – مركز إطسا

64. أحمد سعد – معصرة الصاوي – طامية

65. عمر بن الخطاب - السدح – الغرق– مركز إطسا

66. الحاج بليدي – قصر رشوان – مركز طامية

67. الرضوان – فيد يمين – مركز سنورس

مديرية أوقاف القاهرة

68. الكريم – منطقة الهايكستب- امتداد جوزيف تيتو– بجوار كوبري الحرفيين

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. الطرفة القديم – سانت كاترين

مديرية أوقاف دمياط

2. طاحون – كفر سعد

مديرية أوقاف الشرقية

3. الرجايلة – رمسيس – صان الحجر

4. الجهيني – الشيخ حسانين – الحسينية

5. الكبير – النعامنة – منيا القمح

مديرية أوقاف سوهاج

6. الرحمن النقباء- مدينة ساقلته

7. بلال بن رباح – قرية الصلعا – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الفيوم

8. الشاهد – الشواشنة – يوسف الصديق

9. الشطيلي – سنورس

مديرية أوقاف أسيوط

10. النصر – كوم الزرزور – مركز ديروط