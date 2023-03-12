«صحة الشرقية» تحتفل مع المرضى باليوم العالمي للكلى

زينت الفرق الطبية بأقسام الكلي الصناعي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، الأقسام الطبية بالبالونات والورود، وتوزيع الحلوي والعصائر علي مرضي الكلي، والاحتفال معهم باليوم العالمي للكلي، مع تنفيذ جلسات تثقيفية وتوعوية موجهة لهم، من خلال مسؤولة الكلي الصناعي، بالتنسيق مع إدارة الثقافة الصحية بالمديرية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالاهتمام بصحة المرضى والمواطنين، وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية، والعمل المستمر لتوفير الراحة النفسية لهم، وإدخال البهجة والسرور عليهم.

الاحتفال باليوم العالمي للكلى

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه الاحتفاليات تم تنفيذها في يوم واحد بمستشفيات «الزقازيق العام، وحميات الزقازيق، والقنايات، ومنيا القمح، وبلبيس، وديرب نجم، وههيا، وأبو كبير، وفاقوس المركزية»، في جو أسري، يتخلله التناغم والبهجة، والعمل المشترك، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للكلى، والذي يوافق الخميس 9 مارس من كل عام، وهو تاريخ أول حالة تقوم بالغسيل الكلوي منذ عام 1960، والذي يعد فرصة لنشر الوعي حول المرض الذي يوصف بالقاتل الصامت.

ويتكاتف العالم في هذا اليوم لتسليط الضوء على أمراض الكلى ومسبباتها وطرق الوقاية منها، لتجنب الفشل الكلوي، خاصة في ظل وجود ما يقارب من 850 مليون شخص يعانون من أمراض الكلى على مستوى العالم، حيث يعتبر المصابون بأمراض الكلى أكثر الفئات ضعفاً بين السكان، بسبب متطلباتهم المستمرة للرعاية، والتي غالباً ما تكون على مدى الحياة وتتضمن علاجًا مستمرًا.