رابط موقع وزارة الصحة لاستقبال طلبات الراغبين في الحج.. وحجز اللقاحات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن شروط السفر الصحية للحج، موضحا أنّها تتمثل في الحصول على تطعيمات «كورونا، الالتهاب السحائي، والإنفلونزا الموسمية»، لافتا إلى أنّها تطعيمات إجبارية، يجب الحصول عليها قبل السفر بوقت كافٍ لاستخراج شهادات التطعيم.

الفئات الممنوعة من السفر للحج

وأوضح عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ موقع وزارة الصحة والسكان، هو الآلية الوحيدة المتاحة للتسجيل للحصول على اللقاح، لافتا إلى أنّ هناك فئات ممنوعة من السفر، وهم مرضى «السمنة المفرطة، وأمراض القلب من الدرجة الشديدة، والأوعية الدموية، وتليف الكلى، والمصابين بأمراض نفسية كـ(ألزهايمر)».

توافر اللقاحات للحجاج

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنّ موقع الوزارة يعمل بشكل منتظم ولا يحدث له أي عطل، ويستقبل طلبات المواطنين المسافرين للحج وغيرهم، لافتا إلى أنّ الحصول على لقاح كورونا يكون بعد ساعات من مرحلة التسجيل، وجيمع اللقاحات متوافرة وآمنة، ولا يوجد أي نقص فيها داخل مراكز تلقي لقاح كورونا الثابتة.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين خلال فترة الحج، الالتزام بالاشتراطات الصحية، والالتزام من بعثة وزارة الصحة في الحج للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها، لافتا إلى أنّ البعثة ستخصص قوافل طبية للمرور على الحجاج وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة على أكمل وجه.