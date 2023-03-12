ورشة عمل إقليمية حول نظم الأمن البريدي بمشاركة 13 دولة عربية

ينظم البريد المصري ورشة عمل تدريبية متقدمة في مجال اعتماد خبراء الأمن البريدي، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وذلك بمقر البريد المصري بالقرية التكنولوجية بالمعادي، خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري.

برامج الكشف عن المخدرات

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن ورشة عمل الأمن البريدي تأتي استكمالا للبرامج المقرر تنفيذها ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تم اعتمادها في مؤتمر اتحاد البريد العالمي رقم 27 بأبيدجان في أغسطس 2021، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تحمل أهمية كبيرة وتتمتع بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الأمن البريدي الدولي والجمارك وبرامج الكشف عن المخدرات وهم: يانج ونج، الملحق الفني بمنظمة الجمارك العالمية برنامج المخدرات، ونصيرة داهيم، المدير الإقليمي للأمن البريدي، وعائشة شردة، المدير الإقليمي للأمن البريدي، وسمير عباسي، خبير أمن سلاسل الإمدادات البريدية، وفوميكو نوهارا، خبير الأمن البريدي بالمكتب الدولي.

بناء قدرات المؤسسات البريدية فى مجال الأمن البريدي

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن البريد المصري يسعى من خلال هذه الورشة إلى دعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية فى مجال الأمن البريدي إلى جانب دعم أنشطة برامج المكتب الدولي إقليمياً، حيث تقدم الورشة للمتدربين المكونات الرئيسية لعملية إستعراض شهادة الاعتماد المتعلقة بالمعيارين «S58 S59»، إضافة إلى تأهيل المؤسسات البريدية العربية للامتثال للمعايير الأمنية، بمشاركة منظمة الجمارك العالمية، كما تشارك أمانة منظمة الجمارك العالمية في ورشة العمل لعرض البرنامج المشترك بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الجمارك العالمية، وعرض برنامج المخدرات ومشروعه المشترك بين الاتحاد البريدي العالمي والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في سلسلة الإمدادات البريدية إلى جانب نظم تطوير مجال الاستخبارات للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والاستخدام الآمن لمعدات الوقاية الشخصية للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

جدير بالذكر أن الورشة التدريبية للأمن البريدي يشارك فيها 42 متدربا من 13 دولة عربية، وهي (مصر - المملكة العربية السعودية - فلسطين - السودان - الصومال - الأردن – العراق - سلطنة عمان- اليمن - جيبوتي - تونس – المغرب - الجزائر).