قطع الكهرباء عن مدينة بني سويف لمدة 3 ساعات

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، اليوم الأربعاء قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمركز ومدينة بني سويف، اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

أماكن قطع التيار الكهربائي في مدينة بني سويف اليوم الأربعاء 1 مارس

وأعلن قطاع كهرباء بني سويف عن قطع التيار اليوم الأربعاء 1 مارس، لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا عن مناطق: محطة كارجاز، التشيد والبناء، مديرية الطب البيطري، التنمية الريفية، عزبة أبو بكر، منطقة بلبل، التلقيح الصناعي.

أماكن قطع التيار الكهربائي في مدينة بني سويف الخميس 2 مارس

كما أعلن قطاع الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي غدا الخميس 2 مارس، عن مناطق: عبد السلام عارف من طريق السادات، أمام أبراج الأوقاف، شركة هوايكو، مساكن حوض الدلالة، مكتب الصحة بالغمراوي.

ووجه قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، اعتذارًا عن قطع التيار «بشكل مؤقت»؛ لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

ويجري قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف أعمال صيانة بشكل دوري في المغذيات لضمان انتظام الخدمة بالشكل الأمثل وتحسين مستوى الخدمة.