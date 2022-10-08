«الطاقة الذرية» تنظم ندوة تثقيفية عن أخلاقيات البحث العلمي

افتتح الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، الندوة التثقيفية عن أخلاقيات البحث العلمي والتي أقيمت بمركز المعامل الحارة بأنشاص، وحضرها لفيف من علماء الهيئة من مركزي البحوث النووية ومركز المعامل الحارة.

ويتم تنظيم الندوة والإشراف عليها بواسطة الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، بالتعاون مع الدكتور محمود محمد أحمد رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي، وأعضاء اللجنة بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

جاء ذلك بحضور الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، والدكتورعصام صالح زكريا الرئيس السابق لمركز المعامل الحارة.

وأشارت هيئة الطاقة الذرية، في بيان إلى أن تنظيم الندوة، يأتي في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات وما ورد في النشرة الرابعة عشر بضرورة الحصول على موافقة لجنة الأخلاقيات للبحث العلمي لكل بحث من الأبحاث المقدمة، للترقي لدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد بجميع الجامعات ومراكز البحوث.

وذكرت الهيئة أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي، تم اعتمادها كأول جهة علمية معتمدة في مصر من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي في 5 يونيو 2022.

شهادة اللجنة مطلب إلزامي لـ النشر العلمي

وقال الدكتور محمود محمد أحمد، أستاذ الوراثة الخلوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي، إن اللجنة تم تشكيلها منذ فبراير 2017، بهدف دعم جميع الباحثين بالهيئة والمراكز البحثية والجامعات في النشر العلمي، حيث تعد شهادة اللجنة مطلباً إلزامياً من متطلبات النشر العلمي المحلي والدولي للحصول على مطابقة الأبحاث لأخلاقيات البحث العلمي.

الندوة تناولت أعمال لجنة الأخلاقيات العلمية

وأكد أن هدف الندوة تناول كل ما يخص أعمال لجنة الاخلاقيات العلمية والإجابة عن كل التساؤلات التي تخص الباحثين والعلماء في مراكز الهيئة المختلفة، مشيرا إلى أن الندوة تشمل الموضوعات الآتية: المفاهيم الأساسية لأخلاقيات البحث العلمى ما بين العقيدة والمبادئ النظرية والتطبيق العملي إلى الالتزامات القانونية المحلية والدولية إجراءات التشغيل القياسية للجنة الاخلاقيات - والأخطاء الشائعة في كتابة البروتوكولات - واستمارات اللجنة - معادلة حجم العينة، تخصص الباحث - وترتيب المؤلفين ومفهوم سوء السلوك العلمي - المبادىء الأخلاقية للتطبيقات الإشعاعية وسلامة التعرض.

شارك في فاعليات الندوة الدكتورة دينا الحسيني نائب رئيس اللجنة، والدكتورأحمد رشاد، والدكتورة هبة منصور، والدكتورة إنجي رفعت، والدكتورة هبة عبد المنعم.

صرح الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأن الندوة تأتي في إطار تدريب الكوادر البشرية بالهيئة ورفع قدراتها في البحث والنشر العلمي.