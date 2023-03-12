أمسية جديدة من لقاءات تواصل بالمجلس الأعلى للثقافة الأربعاء المقبل

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور الدكتور هشام عزمي تنظيم أمسية ثقافية من سلسلة «تواصل» التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، ومقررها الدكتور حسين حمودة، وتحت إشراف الدكتورة عزة بدر عضوة اللجنة، وذلك يوم الأربعاء 15مارس 2023 الخامسة مساء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

فعاليات أمسية «تواصل»

- الشاعرة حنان شاهين - إبداع شعري

- الشاعر محمد عبد الحميد معوض إبداع شعرى

- الكاتبة إيناس الهندي إبداع قصصي

الكاتبة وفاء السعيد إبداع قصصي

رؤية فكرية بعنوان (القصة القصيرة والكتابة التفاعلية)، يقدمها الكاتبات :

- شيماء ياسر

- مريم حسين

- الدكتورة مي التلمسانى

- نورا ناجى

- نور حلوم

وتدير الأمسية الدكتورة عزة بدر «كاتبة وصحفية بمجلة صباح الخير مؤسسة روز اليوسف وعضوة لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة»، احتفالا بالمرأة المبدعة ينظم المجلس الأعلى للثقافة مساء اليوم ملتقى «إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة»، ضمن فعاليات وزارة الثقافة احتفالا بيوم المرأة العالمي، ويفتتح الملتقى بمتحف محمود مختار في السادسة مساء اليوم، ويمتد حتى الأربعاء 15 مارس 2023.