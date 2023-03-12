وفاة مدرس أثناء قراءة القرآن في مسجد بالغربية.. «كان ينتظر الصلاة»

شهدت قرية السنطة البلد التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، وفاة أحد أبناء القرية بالأمس، وهو مدرس على المعاش يدعى «نبوي عياد»، أثناء قراءة القرآن الكريم، داخل المسجد في انتظار صلاة العشاء.

توفي داخل المسجد

وقال إبراهيم سليمان، أحد أهالي القرية، إن المتوفى يدعى نبوي عياد، ويبلغ من العمر 63 عاما، وكان يعمل مدرسا، وعلى المعاش حاليا، ومتزوج ولديه 3 بنات وولد واحد، مشيرا في حديثه لـ«الوطن»، أن المتوفى كان يعمل في الخارج لفترة طويلة، ثم عاد إلى القرية مرة أخرى، حتى أحيل على المعاش، وكان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية.

وأضاف أحمد نعمان، أحد أقارب المتوفى، لـ«الوطن»، أنه كان من رواد المساجد ويؤدي الصلاة في أوقاتها بالمسجد، واعتاد الذهاب إلى المسجد مبكرا قبل الأذان من أجل قراءة القرآن، لأنه كان يحرص على أن يكون من أوائل المتواجدين في المسجد، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالأمس أثناء قراءة القرآن حال تواجده بالمسجد في انتظار صلاة العشاء.

تشييع الجثمان

وأشار أنه تم تشييع جثمان الراحل بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب الانتهاء من صلاة الظهر اليوم من مسجد الجمعية الشرعية بالسنطة البلد في مشهد جنائزي مهيب، ووسط حالة من الحزن الشديد.