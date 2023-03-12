التموين: تكثيف ضخ الفراخ البرازيلي في معارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف ضح الفراخ البرازيلي في معارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لزيادة الإقبال على شراؤها من قبل المواطنين المترددين على شراء مستلزماتهم من السلع الغذائية واللحوم من المعارض والمجمعات.

أسعار الفراخ البرازيلي

وتشهد أسعار الفراخ البرازيلي المجمدة المتاحة حاليا في مجمعات ومنافذ وزارة التموين وجميع معارض أهلا رمضان 65 جنيهًا سعر الكيلو جرام، وتضخ وزارة التموين الدواجن المجمدة بالأوزان التالية:

** وزن كيلو جرام بسعر 65 جنيهًا.

** وزن كيلو و100 جرام بسعر 72 جنيهًا.

** وزن كيلو و200 جرام بسعر 78 جنيهًا.

** وزن كيلو و300 جرام بسعر 85 جنيهًا.

أبرز المعلومات عن الفراخ البرازيلي المجمدة

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الفراخ البرازيلي المجمدة هي فراخ مجمدة بدون أحشاء، وأنه يتم ذبحها في البرازيل باليد وحسب الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنها تُحفظ الفراخ البرازيلي تحت الصفر وتحديدا في 18 درجة مئوية، فضلا عن أنه يجوز إعادة تجميدها بعد الإذابة، وأن النوعية التي تستوردها وزارة التموين مطبوع على الكيس المغلف بها أنها إنتاج البرازيل.

معرض أهلا رمضان الرئيسي

وتفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر بمقر قاعة المؤتمرات منتصف شهر مارس الجاري، يستمر المعرض أسبوعا كاملا وينتهي يوم 21 مارس قبل حلول شهر رمضان الكريم.