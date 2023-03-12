«التموين»: ضخ 30 طن لحوم سودانية في الشوادر ومنافذ «أهلا رمضان»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة الكميات المطروحة من اللحوم السودانية المبردة في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومعارض وشوادر أهلا رمضان بكميات ضخمة من خلال الشركة المصرية للحوم والدواجن والتي يتم ضخها لتلك المنافذ عبر المجزر الآلي بالبساتين التابع للشركة.

الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع يكفي مدة تصل إلى 12 شهرا، ويتم توفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 165 جنيها للكيلو الواحد.

ضخ اللحوم

وقال العميد محمود السعدني العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إنه يتم طرح متوسط يومي من 25 إلى 30 طن من اللحوم بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتفاوت مابين 70 إلى 80 طن يوميا، موضحا أنه يتم استلام تلك الكميات من خلال محجر توشكي الذي يسع لـ30 الف راس.

وأضاف السعدني خلال جولة تفقدية على المجزر الآلي في البساتين التابع للشركة أن محجر توشكي يقوم بإتباع اعلي مستويات الإجراءات البيطرية ، حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح، و يتم الكشف البيطري عليها من خلال لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وتابع السعدني أنه يتم الكشف على الذبيحة مرة ثانية بعد الذبح ، ثم يتم نقلها من محجر توشكي في سيارات مبردة الي المجزر الآلي في البساتين، ليتم الكشف عليها مرة ثالثة للتأكد من خلوها من اي أمراض.

وأشار السعدني الي أن محجر توشكي يوجد به حاليا ما يقرب من 10 الاف رأس ويتم استعاضة ما يتم ذبحه بشكل دوري، مؤكدا أنه يتم الكشف البيطري علي الماشية في السودان وفي توشكي و في مجزر البساتين، من خلال اطباء بيطريين، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الامراض.

اللحوم السودانية المبردة

وقال السعدني أنه يتم شحن اللحوم السودانية المبردة من محجر توشكي الي المجزر الآلي في البساتين بالقاهرة خلال 24 ساعة ويتم صرفها بشكل دوري لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشوادر ومعارض اهلا رمضان.

و أضاف السعدني أن الشركة المصرية للحوم والدواجن يتبعها اسطول من السيارات المبردة بعدد 42 سيارة تتراوح سعات السيارات من 2 و 4 و10 أطنان و حتي 25 طنا ، وهي جاهزة للتوجه لأي منطقة داخل مصر.

و تابع السعدني أنه يتم تغطية كافة احتياجات معارض أهلا رمضان من لحوم ودواجن وأسماك في جميع محافظات الجمهورية دون وجود اي عجز في الكميات المطروحة في المعارض.

واوضح السعدني أنه يتم أيضا طرح دواجن محلية و برازيليه بسعر 65 جنيه للكيلو الواحد وهي اقل من السوق المحلية بنسبة 50٪ ، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير اللحوم والدواجن بكميات ضخمة لكافة المنافذ

و قال العميد محمود السعدني العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تم التعاقد على 25 الف طن من الدواجن المجمدة البرازيلية، مؤكدا أن تلك الكميات سيتم استلامها خلال اسبوع قبل شهر رمضان والكميات تكفي شهر رمضان من خلال 1350 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية. واضاف السعدني أنه تم أيضا التعاقد على كميات تصل إلي 2000 طن من صدور وأوراك دواجن مجمدة برازيلية ستصل مع الرسالة الجديدة خلال اسبوع، موضحا أنه يتم طرح اللحوم والدواجن وفق احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية ويتم تغطية منافذ الشركة القابضة والتي تقل أسعارها عن السوق المحلية بنسبة ٥٠ %.

وأشار السعدني الي أن الاسماك متوفرة بكميات كبيرة في منافذ الشركة المصرية للحوم والدواجن ب 1350 مجمع استهلاكي، موضحا أن الأسماك الطازجة متوفرة ويتم ضخها يوميًا والاسماك المجمدة يوجد منها احتياطي يكفي مدة لا تقل 6 أشهر.