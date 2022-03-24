محافظ أسيوط يشهد احتفالية اليوم العالمي للمياه «كل نقطة بتفرق»

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، يرافقه اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، احتفال الشركة باليوم العالمي للمياه، تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، وذلك بقصر ثقافة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الثقافة، والأزهر الشريف، والأوقاف، والكنيسة، ومديريتي الصحة والتربية والتعليم بأسيوط، والاتحاد المصري للكشافة.

جرت الاحتفالية وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، من بينهم ضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام «بيت العائلة» بأسيوط، والدكتور خلف عمار، مدير عام الوعظ والإعلام الديني بأسيوط، وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقيادات شركة مياه الشرب، ورؤساء القطاعات، وأعضاء هيئة التدريس بمدرستي «النهضة» الإعدادية للبنات، و«درية الحسيني» الابتدائية، والعشرات من الأهالي والشباب وأطفال المدارس.

ورشة للرسم والتلوين في يوم المياه العالمي

بدأت الفعاليات بتفقد ورشة الرسم والتلوين لأطفال وطلاب بعض مدارس أسيوط، للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، ثم افتتاح معرض التوعية وترشيد استهلاك المياه، الذي يضم كتيبات ومواد دعائية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وعرض لبعض القطع الموفرة التي تقوم الشركة بتركيبها في المنازل والشركات وكافة المصالح الحكومية والخاصة.

عروض مسرحية بقصر ثقافة أسيوط

واستكمل المحافظ ورئيس شركة المياه ومرافقوهم فعاليات الاحتفال، بمشاهدة بعض العروض المسرحية لمسرح العرائس، التي قدمها الفريق التوعوي، ثم الاستماع إلى بعض الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب المشاركون بمدرستي «النهضة» و«درية الحسيني» بمدينة أسيوط، ثم عرض فيلم تسجيلي لحملات التوعية بالحفاظ على المياه، نظمتها الشركة على مدار الشهور الماضية.

محافظ أسيوط يشيد بفاعليات الاحتفال

وأشاد محافظ أسيوط، في كلمته بالاحتفالية، بالفعاليات التي تم تنظيمها بقصر ثقافة أسيوط اليوم، موجهاً الشكر لكافة الجهات المشاركة، وعلى رأسها قيادات شركة المياه وفرع ثقافة أسيوط، مشيراً إلى دعمه الكامل لكافة حملات وجهود التوعية لتعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات والمنشآت التعليمية والدينية بالمحافظة، تماشياً مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوفير كافة الخدمات والمرافق لهم بجميع القرى والنجوع، وتستهدف 149 قرية بمحافظة أسيوط، ويجري تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في كافة القطاعات، وبخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

مياه أسيوط تهدي المحافظ درع الشركة

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمنحه درع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تكريم رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني، وعدد من قيادات الكنيسة الإنجيلية، وبعض الجهات المتعاونة مع الشركة، ومدرستي «النهضة» و«درية الحسيني».

«درة»: مواجهة الفقر المائي مسؤولية مشتركة

وعبر اللواء هشام درة، خلال كلمته، عن سعادته وترحيبه بكافة الجهات المشاركة في الحفل، باعتبار أن الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ومواجهة الفقر المائي مع تزايد التعداد السكاني، مسؤولية مشتركة ملقاة على عواتقنا جميعاً، مناشداً الجميع بضرورة نشر الوعي، وتكثيف حملات التوعية بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، لافتاً إلى تنظيم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية احتفالية توعوية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، في قصر ثقافة أسيوط، لإذكاء الوعي الثقافي المائي المنطلق من أهداف التنمية المستدامة، الذي يرمي إلى إتاحة المياه وتوصيل خدمات ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030، باعتبار ذلك مدخل أساسي في عمليات خفض الفقر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية.