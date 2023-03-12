«الغرف التجارية»: انخفاض كبير في أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

انتشرت معارض أهلا رمضان بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية، وهو ما أكدت علية الحكومة لتوفير السلع ومحاربة التلاعب بأسعارها من قبل بعض التجار.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ معرض «أهلا رمضان» توفر جميع أنواع السلع للمواطنين في الوقت الحالي.

وأضاف كاسب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه في محافظة الجيزة فقط يوجد نحو 16 معرضا في الجيزة وموجدين في كل مناطق ومراكز المحافظة، كما أنه يوجد معارض في بعض المدن الجديدة مثل 15 مايو، والتي تحتوي على معرض فريد من نوعه.

وأشار كاسب إلى أنه يتم بيع المنتجات والسلع من خلال المعرض المتوفرة في عدد كبير من محافظات الجمهورية وأغلب المناطق، تباع بسعر أقل من السوق والمراكز التجارية.

وأوضح أنه يتم بيع السكر بمبلغ 15 و18 جنيها للكيلو على حسب الجودة والشركة المصنعة له، في حين أن أسعاره أكثر من ذلك في الأسواق المحلية نظرا لإضافة هامش ربح كبير على المنتجات من قبل التجار وهو ما لا تقوم به الدولة.

الأرز بـ17 جنيها

ولفت إلى أن هناك توفر في جميع السلع ومن أهمها الأرز والذي كان يعاني البعض من عدم القدرة على الحصول علية في فترات ما، وأكد أن سعر الكيلو يبدأ من 17 جنيه على حسب الجودة.

وأشار إلى أنه يتم توفير اللحوم بكل أشكالها ومنتجاتها وأنواعها في المعارض، حيث يتم توفير اللحوم السوداني والتي يقدر سعر الكيلو منها بـ180 و190 جنيها للكيلو، وكذلك يتم توفير اللحوم البلدي للمواطنين في المعارض بقيمة 240 و250 جنيها للكيلو، وهو أسعار مخفضة بشكل كبير عن التجار في الخارج.

«أهلا رمضان» مفتوحة طوال الشهر الكريم

وسلط كاسب الضوء على أنه لن يكن من المتوقع أن تشهد المعارض إقبالا كبيرا من المواطنين بهذا الشكل، خصوصا أنّ الإقبال كان غير متوقع، متابعا بأنه يتم توفير عدد آخر من السلع في المعارض ومنها الملابس والأحذية، وكذلك الخضراوات والفاكهة والدواجن المجمدة، حيث إنها تعتبر مركز تسوق متكامل إضافة إلى بعض المنتجات التي تحتاجها السيدات في المطبع من أواني بلاستيكية وغيرها.

وأكد أن المعارض ستكون متواجدة طوال شهر رمضان من الصباح وحتى الليل طوال اليوم، كما أنها ستستمر حتى بعد شهر رمضان وهناك عدد من المعارض التي يتم اتخاذ قرار بشأنها لتكون دائمة مثل معرض منطقة 15 مايو.