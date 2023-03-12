التموين تعلن أسعار الأرز والزيت والسكر في معارض أهلا رمضان والمجمعات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار الأرز والزيت والسكر، في معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى جميع المحافظات، وفي فروع المجمعات الاستهلاكية أيضا، وسط تكثيف الضخ السلعي لسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

أسعار الأرز والزيت والسكر

وأكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار الأرز والزيت والسكر تشهد انخفاضا بنسبة تصل إلى 30% في فروع معارض أهلا رمضان وفي فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تأتي أسعار السلع الأساسية كالتالي:

- الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيهًا.

- السكر بسعر 14.5 جنيه.

- الدقيق بـ17 جنيهًا.

- الأرز من 16.5 إلى 18.5 جنيه حسب نسبة الكسر.

- المكرونة 6 ‏جنيهات للكيس وزن نصف كيلوجرام.

تكثيف الضخ من التموين لمعارض أهلا رمضان

فيما تكثف وزارة التموين ضخ اللحوم بأنواعها إلى معارض أهلا رمضان، بأسعار مخفضة، وتأتي الأسعار كالتالي:

- سعر كيلو اللحم المجمد 120 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن المجمد 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيهًا.

وتفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلا رمضان الرئيسي في المحافظات يوم 16 مارس الجاري، في مدينة نصر بقاعة المؤتمرات، ويستمر حتى يوم 21 من نفس الشهر، من أجل توفير السلع الرمضانية والأساسية واللحوم للمواطنين قبل بداية شهر رمضان، فضلا عن وصول عدد معارض أهلا رمضان التي تم تدشينها في المحافظات إلى 455 معرضًا في القرى والمراكز والمحافظات.