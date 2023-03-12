مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يدور في أذهان بعض المواطنين تساؤل هل تغلق المقاهي والكافيهات في نهار رمضان 2023، وأكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية استمرار عمل المحلات والمطاعم والمقاهي كما هي بالمواعيد المقررة ونظرًا لطبيعة شهر رمضان فإن المقاهي تعمل بكثافة أكبر ويكون عليها إقبالًا كبيرًا في المساء بعد ساعات الإفطار.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ مواعيد عمل المقاهي في رمضان مستمرة كما هي، ومسألة غلق المقاهي في نهار رمضان لم يصدر أي قرار بهذا الشأن ولكن للشهر الكريم طقوس خاصة، إذ يبدأ عمل المقاهي والتجهيز قبل ساعات الإفطار ويزداد الإقبال عليها بعد الإفطار.

مواعيد عمل المقاهي والمطاعم

وأشار إلى أنَّ مواعيد عمل المقاهي والمطاعم تبدأ من 5 صباحًا وتغلق 12 صباحًا، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والاجازات وفق المواعيد الشتوية للمحلات حاليًا، أما وفق التوقيت الصيفي بالمقاهي والمطاعم تعمل حتى الواحدة صباحا وبالتالي لا يوجد غلق للمقاهي فترة نهار رمضان، إضافة إلى استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر إعلان مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري عند استعدادات شهر رمضان ومنها مواعيد عمل المحلات والمقاهي والمطاعم والورش والأنشطة التجارية أيام الشهر الكريم حتى يتسنى لأصحاب تلك الأنشطة مراعاة الضوابط ومواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي لضبط الشارع والعمل على ترشيد الاستهلاك والحد من الضوضاء والازعاج وتنظيم العمل.

لجان متابعة لمواعيد عمل المحلات

وأوضح أنَّه بمجرد الإعلان عن أي مواعيد جديدة لعمل المحلات والمقاهي والمطاعم لابد من التزام المواطنين بها من أجل تحقيق الصالح العام وهناك لجان متابعة من المحافظات للمرور على المحلات للتأكد من اتباع مواعيد فتح وغلق المحلات وإنفاذ القانون، مؤكّدًا أنَّ هناك أنشطة تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين مثل السوبر ماركت والصيدليات والأسواق ومحلات الخضار والفاكهة.