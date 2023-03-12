أنشطة تفاعلية وترفيهية وخدمات مجانية لأهالي الكوامل بسوهاج ضمن «الأسبوع المائي»

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة التفاعلية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بقرية الكوامل قبلي بمركز المنشأة، والجاري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة فيه، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية.

فعاليات الأسبوع المائي بسوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب بشركة مياه سوهاج، إن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والري والصحة وجهاز شئون البيئة.

أنشطة ترفيهية توعوية متنوعة

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق، تم اليوم تنفيذ عددا من الأشطة التفاعلية لطلاب مدارس الكوامل قبلى لتوعية الطلاب باهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، وكذلك رفع عينات مياه شرب وكسح الصرف الصحي مجاناً للأهالي، بالإضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين بمقر الحملة.