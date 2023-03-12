نصائح «الصحة» للوقاية من التقلبات الجوية.. بخاخة الربو للمرضى

علّقت وزارة الصحة والسكان على الطقس المتقلب ونشاط الرياح والأتربة، ووجهت في بيان لها، رسالة عاجلة للمواطنين لحمايتهم من هذه التقلبات.

وأكدت الوزارة، ضرورة غلق الأبواب والمنافذ بإحكام، مع اصطحاب بخاخة الربو للمرضى تحسبا لأي سبب طارئ، وارتداء الكمامات، مشيرة الى أن أكثر الفئات عرضة للتأثر بالأتربة والتقلبات الجوية هم مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بآثار التقلبات الجوية

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أهمية اتباع النشرات الجوية لمتابعة حالة الطقس والتغيرات التي تطرأ، وعلى الفئات الأكثر عرضة بحالة الطقس ضرورة عدم الخروج الا للضرورة القصوى، وفي حال الخروج لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية.

الفيتامينات المهمة للجسم

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الصحة والسكان الأغذية التي يمكن إضافتها إلى الوجبات الصحية لتقوية المناعة، ومنها الأوميجا 3، وتشمل زيت الزيتون، وبذور الشيا، والتونة، لافتة إلى الاهتمام بالأغذية الغنية بفيتامين ج، وسي، والأغذية الغنية بفيتامين أ، والأغذية الغنية بالزنك، فضلا عن أهمية تناول الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعزيز الصحة والمناعة بصورة يومية.

وطمأنت الوزارة المواطنين برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع التقلبات الجوية، لافتة الى توفير أكياس الدم ومشتقاتها، مع عدم وجود نقص في العلاجات.

وأشارت إلى إمكانية التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة للوزارة لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.