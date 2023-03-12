رئيس «زراعة النواب» عن سعر بنجر السكر: لسنا في صراع ونسعى للمصلحة المشتركة

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، عبد الحميد دمرداش، عامر الشوربجي، محمد سعد الصمودي، وعلي أحمد علي، بشأن إعادة النظر في سعر استلام محصول بنجر السكر من الزراع، ليتماشى مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومراعاة نسب احتساب درجة الحلاوة وحافز التبكير.

محصول بنجر السكر

وقال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن محصول بنجر السكر يعد من المحاصيل المهمة، التي نعتمد عليها في إنتاج السكر، وكان للجنة الزراعة دور في رفع أسعار قصب السكر، وكذلك سعر بنجر السكر، إلا أن المتغيرات الأخيرة، دعت اللجنة لبحث سعر البنجر مرة أخرى.

وأعلن الحصري، خلال كلمته، أن عقب اجتماع اللجنة الماضي لمناقشة طلبات الإحاطة، تم التواصل مع الحكومة، وكان هناك لقاء مع وزير التموين أمس، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل، مع شركات بنجر السكر للنظر في سعر محصول بنجر السكر.

وأضاف الحصري، هدفنا في النهاية تحقيق المصلحة العامة، والتوازن بين المصالح المشتركة بين كل من مزارع البنجر والمصنع والمستهلك، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف زراعة بنجر السكر، وفي نفس الوقت، ارتفاع عائد محصول القمح بعد إعلان الحكومة عن سعر ضمان أردب القمح بـ1250 جنيها، وسط توقعات بزيادته.

وأوضح الحصرى، أن وفقا لذلك الأمر، يكون عائد فدان القمح، بنحو 26 ألف جنيه، مقارنة بعائد فدان بنجر السكر الذى لا يتعدى 18 ألف بالإضافة لارتفاع تكلفته، مضيفا، نريد التوازن، حتى يتوقف المزارعين عن زراعة بنجر السكر، وبالتالي تتعطل الطاقات في قطاع الصناعة المرتبطة ببنجررالسكر، متابعا «لسنا في صراع، ولكن نريد توفيق للاوضاع والمصالح المشتركة في منظومة بنجر السكر».

تسهيل إجراءات التمويل

وطالب ممثلو شركات بنجر السكر، بتسهيل إجراءات التمويل والحصول على قروض ميسرة بفائدة 5%، وكذلك إعادة النظر في أسعار الطاقة.

واقترح محمد يوسف ممثل البنك الزراعى، أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء، لتوجيه دعم للفلاح والزراعة، في هذا القطاع من خلال البنك، بحيث تتحمل وزارة المالية فرق في سعر الفائدة، ليتمكن البنك من توفير التمويل اللازم للشركات.

وأوصت اللجنة برئاسة هشام الحصرى، بالتنسيق والعرض على وزارة المالية، لدراسة مقترح تمويل الشركات من خلال البنك الزراعى، لدعم منظومة بنجر السكر.

وأعلن أن اللجنة ستشارك فى اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل، لبحث سعر توريد بنجر السكر.