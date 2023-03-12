«إيسيسكو»: ختام مبهر لاحتفالية القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

أشادت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» برئاسة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، بالحفل الختامي الذي نظمته وزارة الثقافة المصرية، لاحتفالية القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، التي حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة على مدار عام كامل، بالتعاون بين المنظمة ووزارة الثقافة، وبدعم وتنسيق مع الوزارات المصرية المختلفة.

إشادة من إيسيسكو بحفل دار الأوبرا

وأضافت «الإيسيسكو» في بيان اليوم: تميز الحفل الكبير، الذي أقيم مساء السبت «11 مارس 2023» بدار الأوبرا المصرية، وحضره الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء في الحكومة المصرية، ومجموعة كبيرة من السفراء المعتمدين لدى القاهرة، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة والفنية، وجمهور عام، حيث امتلأ المسرح الكبير بدار الأوبرا، الذي تبلغ سعته أكثر من 1500 كرسي عن آخره.

وسبق الحفل، مجموعة من العروض الفنية والتراثية في ساحة دار الأوبرا المصرية بمشاركة فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، تلاها الحفل الفني المبهر على المسرح الكبير، والذي شمل عرض «سيمفونية القاهرة»، من إخراج الفنان خالد جلال، والذي مزج في عرضه بين عرض تسجيلي عن تاريخ القاهرة وتراثها الثقافي، بصوت الفنان أحمد فؤاد سليم، واستعرضت معالم ورموز وكنوز وقامات الثقافة والفن الذي تزخر به مدينة القاهرة لإبراز تاريخها الحضاري والفني كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

حفل مدحت صالح

وفي الجزء الثاني من الحفل قدم الفنان الكبير مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، وطالبه بالمتابعة حتى انتصف ليل القاهرة.