كواليس 30 دقيقة للسيطرة على حريق في شقة بعين شمس.. خسائر مادية فقط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت على الخسائر المادية فقط، وتحرر محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة القسم.

الدفع بسيارات للإطفاء

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من السيطرة على الحريق، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين في حالة وجود إصابات باختناق.

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن سبب نشوب الحريق حدوث ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.