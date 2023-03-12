اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في مولدوفا بسبب ارتفاع الأسعار

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وطواقم الشرطة، خلال مسيرة حاشدة انطلقت في شوارع العاصمة المولدوفية كيشيناو، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والوقود، ومختلف الخدمات.

الشرطة تغلق الطرق المؤدية للساحة الرئيسية

وأغلقت طواقم الشرطة في مولدوفا للطريق أمام المتظاهرين المتجهين نحو الساحة الرئيسية في المدينة، الذين هتفوا بشعار «فلتسقط الديكتاتورية».

المتظاهرون يطالبون المسؤولين بمواجهتهم

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى، تمكن المتظاهرون من تجاوز حواجز الشرطة، وتوجهوا نحو مبنى البرلمان المولدوفي، والمقر الرئاسي، مطالبين قادة البلاد بالخروج ومواجهتهم وجها لوجه، هاتفين بشعارات «عار» و«أوقفوا ارتفاع الأسعار»، و«نريد حياة كريمة» و«لا تحاولوا تكميم أفواهنا بواسطة النيابة العامة»، و«إقالة الرئيسة مايا ساندو».