الوحدة المحلية بسمالوط تتابع أعمال رصف الشوارع وتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع الجلاء، واستكمال أعمال رصف شارع الشوارع، وذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.

تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

كما واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

إنشاء مجمعات خدمات بالقرى

وتابعت الوحدة المحلية في مركز أبوقرقاص تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بدائرة المركز ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضماناً للانتهاء وتسليم المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وتابع جلال أبو سداح، رئيس مركز أبو قرقاص، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتي تضم مكاتب سجل مدني، شهر عقاري، بريد، تموين، ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعي، وكذلك الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بقرية بنى عبيد والقرى التابعة، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية خلال تنفيذ المشروعات مع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها حتى يتم الانتهاء من المشاريع في كافة القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، بما يحقق رضا المواطن.