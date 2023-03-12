محافظ الغربية: إنشاء محور طريق المعامل الجديد لربط طنطا بالسنطة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة دائمًا ما تسعى إلى توفير محاور مرورية جديدة، داخل مدن ومراكز المحافظة الـ8، ما يسهل حركة سير السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس مروري خاصةً في أوقات الذروة.

طريق السنطة القديم

وأوضح محافظ الغربية، لـ«الوطن»، أنّه تفقد اليوم في مركز طنطا، أعمال إنشاء محور طريق المعامل والذي قامت المحافظة بإنشائه من تغطية ترعة المعامل وجاري رصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، ليصبح أحد أهم المحاور المرورية وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وأكد أنه حريص على تفقد عدد من مشروعات التطوير والرصف الجاري تنفيذها بمركزي كفر الزيات وطنطا، بحضور المهندس علي سالم، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

تطوير مدينة كفر الزيات

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة كفر الزيات، والتي تشهد حالة من التطوير والتجديد، حيث تفقد المحافظ بدء أعمال رصف شوارع «السحلي، الإمام علي، الحج إمام علي، الحج سليم، السينما، الرادار، مدرسة بيبي لاند»، والتي يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية وخطة رد الشيء لأصله.