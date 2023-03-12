رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الحياة الآن».. مباشر: بدء العمل لإنشاء مركز شباب دهتورة بالغربية

كتب:

محمد عزالدين
04:53 م | الأحد 12 مارس 2023
مركز شباب دهتورة

مركز شباب دهتورة

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، فيديو بعنوان: «بدأ العمل لإنشاء مركز شباب بقرية دهتورة التابعة للوحدة المحلية لقرية سنباط بمركز زفتى».

مكونات مركز الشباب

وقال محمد حسين، مدير تنفيذي مشروع مركز شباب قرية دهتورة بمركز زفتى بالغربية، إن مساحة المركز 63 مترا في 30 مترا، ويتكون من ملعب خماسي بمساحة 22 مترا في 42 مترا، وغرفة ملابس طابق واحد، مكونة من 5 حمامات.

وأضاف «حسين»، أن المركز يتضمن غرفتين للتحكم، وغرفة للإدارة وغرفة للملابس، وحديقة طفل بها مظلة، كما يحتوي المركز على بوابتين واحدة للدخول والثانية من الخروج، لخدمة قرية دهتورة والقرى المحيطة بها.

الانتهاء من الأعمال قريبا

وأشار إلى أن المركز يوفر فرص عمل لجميع المهن، وجرى الانتهاء من كل الخرسانات للمركز، والانتهاء من قواعد الملعب الخرسانية، وسيجرى الانتهاء من المركز قريبا.

وتبلغ نسبة تنفيذ أعمال إنشاء مركز شباب قرية دهتورة 20%، ويقام مركز شباب دهتورة على مساحة 1890 متر مربع.

اقرأ المزيد:

تدشين قافلتين بيطريتين بقريتي «سنباط» و«دهتورة» بالغربية (صور)

عاجل.. مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بطريق "زفتى – دهتورة"

محافظ الغربية يضع حجر أساس مدرسة دهتورة وتوسعات مدرسة حانوت الابتدائية

صور| 100 عام على قناطر "الخمسين عين"... وأهالي "دهتورة" يسألون التطوير

بالفيديو| قرية "دهتورة" بالغربية بلا غارمات

تعيين "صباح علوفة" رئيسا لمجلس إدارة مركز شباب دهتورة بزفتى في الغربية
بقلم محمد عزالدين