«الحياة الآن».. مباشر: بدء العمل لإنشاء مركز شباب دهتورة بالغربية

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، فيديو بعنوان: «بدأ العمل لإنشاء مركز شباب بقرية دهتورة التابعة للوحدة المحلية لقرية سنباط بمركز زفتى».

مكونات مركز الشباب

وقال محمد حسين، مدير تنفيذي مشروع مركز شباب قرية دهتورة بمركز زفتى بالغربية، إن مساحة المركز 63 مترا في 30 مترا، ويتكون من ملعب خماسي بمساحة 22 مترا في 42 مترا، وغرفة ملابس طابق واحد، مكونة من 5 حمامات.

وأضاف «حسين»، أن المركز يتضمن غرفتين للتحكم، وغرفة للإدارة وغرفة للملابس، وحديقة طفل بها مظلة، كما يحتوي المركز على بوابتين واحدة للدخول والثانية من الخروج، لخدمة قرية دهتورة والقرى المحيطة بها.

الانتهاء من الأعمال قريبا

وأشار إلى أن المركز يوفر فرص عمل لجميع المهن، وجرى الانتهاء من كل الخرسانات للمركز، والانتهاء من قواعد الملعب الخرسانية، وسيجرى الانتهاء من المركز قريبا.

وتبلغ نسبة تنفيذ أعمال إنشاء مركز شباب قرية دهتورة 20%، ويقام مركز شباب دهتورة على مساحة 1890 متر مربع.