عاجل.. مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بطريق "زفتى – دهتورة"

لقي شخصان مصرعهما أثناء استقلالهما دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة، وذلك بالطريق الفرعي "زفتى – دهتورة" بنطاق محافظة الغربية.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دهتورة بوقوع حادث دراجة نارية أدى إلى مصرع كلا من "أحمد ب ف" يبلغ من العمر 22 سنة، وشقيقه "محمد ب ف" يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك بعد انقلاب الدراجة النارية التي كان يستقلانها أثناء السير بمنطقة "الخمسين عين". وعلى الفور جرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.