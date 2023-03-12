شركات السياحة: دول جنوب شرق آسيا ستكون من أكثر المناطق إرسالا للسياح إلى مصر

قال هاني بيتر، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ دول جنوب شرق آسيا، خاصة «إندونيسيا والفلبين وتايلاند»، ستكون على رأس الدول المصدرة للسياح إلى مصر خلال السنوات المقبلة، وفقا للدراسات التي تمت على تلك الأسواق والتي أكدت وجود رغبة كبيرة لدى سياح تلك الدول لزيارة مصر.

استراتيجية لتحقيق 30 مليار دولار إيرادات سياحية سنويا

وأضاف بيتر، في تصريحات صحفية اليوم، أنّ الاهتمام بسائحي دول جنوب شرق آسيا يأتي في إطار الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة السياحة بتحقيق السياحة المصرية إيرادات تصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة أنّ هؤلاء السياح من ذوي الإنفاق المرتفع، فضلا عن أنّ متوسط فترة إقامتهم بالمدن السياحية المصرية جيد مقارنة ببعض الجنسيات الأوربية الأخرى التي تزور مصر.

وأوضح أنّ شركات السياحة المصرية العاملة في دول جنوب شرق آسيا ومن أجل زيادة الحركة السياحية الوافدة من تلك الدول، طالبت بمنح السائحين الوافدين لمصر من تلك الدول تأشيرات للدخول بالمنافذ والمطارات المصرية عند وصولهم، أسوة بما يتم مع أكثر من 70 دولة أخرى.

وتابع أنّ عدد السائحين الوافدين من إندونيسيا إلى مصر حاليا يصل لنحو 3 آلاف سائح شهريا، وحال منحهم تأشيرة الدخول فور الوصول للمنافذ المصرية، فإنّ أعدادهم ستتراوح بين 20 إلى 50 ألف سائح شهريا، وهو ما سيتكرر مع سائحي الفلبين وتايلاند.

وأشار إلى أنّ دول جنوب شرق آسيا، شهدت نموا اقتصاديا كبيرا خلال السنوات الماضية جعلها تٌصدر سياحا لدول العالم كافة، ما يستلزم التحرك لتحقيق المتطلبات التي تؤدي إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من تلك الدول، موضحا أنّ جلب سياح إلى تلك الدول يخدم استراتيجية وزارة السياحة التي تستهدف جذب السياح بحسب الكيف وليس الكم.