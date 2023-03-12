مسلسلات رمضان 2023.. دور كوميدي ليسرا في 1000 حمد الله على السلامة

تتنوع هذا العام مسلسلات رمضان 2023، حيث سنرى الفنانة يسرا في دور كوميدي كامل لأول مرة في مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» والذي من المقرر أن يُعرض عبر قناة أون هذا العام عقب صلاة المغرب، وهو العمل الذي تستكمل من خلاله يسرا مسيرتها مع شركة العدل جروب والمنتج جمال.

مسلسلات رمضان 2023.. يسرا تعود من الخارج للميراث

وبسؤالها عن قصة مسلسلها الجديد، قالت الفنانة يسرا في تصريحات تليفزيونية: «(1000 حمد الله على السلامة) مسلسل كوميدي من الدرجة الأولى، تشاهدونني بطريقة كوميدية لم تروني بها من قبل، والفضل هنا يعود لأسرة المسلسل التي تشاركني في العمل».

«1000 حمد الله على السلامة» من بطولة يسرا ومحمد ثروت

مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من بطولة يسرا، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، وسماء إبراهيم ومطرب المهرجانات وعنبة في أول تجربة تمثيلية له، وإيمان السيد، ومحمد أوتاكا، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.