مسلسلات رمضان 2023.. أغنية «جعفر العمدة» تحقق ربع مليون مشاهدة

حققت الأغنية الدعائية لمسلسل «جعفر العمدة» نحو 250 ألف مشاهدة، والتي تحمل عنوان «أنا قادر»، والتي طرحت ضمن الحملة الدعائية لمسلسلات رمضان 2023.

مسلسل «جعفر العمدة» لمحمد رمضان

وروج الفنان محمد رمضان للأغنية الدعائية لمسلسل «جعفر العمدة» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «دلوقتي أغنية أنا قادر من مسلسلجعفر العمدة غناء أحمد سعد و أداء صوتي هشام الجخرمضان يجمعنا.. ثقة في الله نجاح».

«جعفر العمدة» ضمن مسلسلات رمضان 2023

وأنتهي الفنان محمد رمضان بشكل نهائي من تصوير مسلسل«جعفر العمدة» وكانت اخر مشاهد المسلسل في عدد من المناطق الشعبية أبرزها الويلي والسيدة زينب ووسط البلد.

مسلسل «جعفر العمدة» يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.