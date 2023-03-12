المؤبد لمزارع أنهى حياة شاب بعدة طعنات في الفيوم.. ضحية الغدر

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثانية بمحكمة جنايات الفيوم، بجلسة اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم أيمن ربيع ع م، 22 سنة، مزارع، من عزبة البنك، بقرية كفر محفوظ بمركز طامية بالفيوم، بالسجن المؤبد، وغرامة قدرها 500 ألف جنيه، وذلك لإدانته، بقتل المجني عليه محمد رمضان عبد الواحد، 17 سنة، بطعنه بسلاح أبيض عدة طعنات، لخلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كل من المستشارين أيمن طه حسن، ووائل محمد علي، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وثابت رمضان، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

المتهم استدرجه بحجة التصالح معه

تعود تفاصيل الواقعة إلى 18 أكتوبر المُنقضي، بدائرة مركز طامية، عندما استدرج المتهم الشاب إلى الأرض الزراعية، بحجة رغبته بالتصالح معه وتصفية الخلافات التي بينهما، وتربص به ليلًا، بينما كان يحمل سلاحًا أبيضًا بين طيات ملابسه، وبمجرد أنّ وصل إلى الأرض الزراعية نشبت مشاجرة بينهما، فاستل المتهم سلاحه الأبيض، وسدد له عدة طعنات، حتى سقط جثة هامدةً غارقًا في دمائه.

العثور على جثة الشاب

تعود تفاصيل الواقعة المحرر عنها الواقعة رقم 31097 لسنة 2022م جنح مركز طامية، والمقيدة برقم 2254 لسنة 2022م كلي الفيوم، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة الشاب مقتولًا في وسط الأراضي الزراعية.

خلاف بسبب الدواب

ونُقلت الجثة إلى المشرحة، وبالتحقيق في الواقعة، كشفت التحريات أنّ نجل عم المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، حيث أنهى حياة الطفل، انتقامًا منه بسبب مشاجرة سابقة بينهما إثر خلافات على مرور الدواب من أراضيهما الزراعية المتجاورة، قبل عدة أشهر من ارتكاب الجريمة، حيث أقدم المجني عليه على طعن الجاني بمنجل في يديه فتسبب في إحداث جرح طوله 5 سم.

وتدخل عدة عقلاء لحل الأزمة بين الطرفين، إلا أنّ الجاني شعر بالضعف والإهانة بسبب إصابته، فقرر الانتقام، فاستدرج الطفل بحجة التصالح معه، وما أن وصل سدد له عدة طعنات أودت بحياته، واعترف بارتكابه الجريمة، وجرى محاكمته من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.