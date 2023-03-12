محافظ الشرقية يفتتح معرض السلع الاستهلاكية لمكافحة الغلاء 

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض مستلزمات رمضان وعيد الفطر المبارك، بمبنى المجلس المحلي سابقا بمدينة الزقازيق، الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة، تحت شعار «في حب مصر»، تنفيذا لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء، وبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين، يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

التصدي للغلاء ورفع العبء

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة نسقت مع عدد من كبار تجار الجملة، لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة، لتقديم السلع الاستهلاكية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق كمبادرة للتصدي للغلاء ورفع العبء والمعاناة من على كاهل المواطن البسيط ومحدود الدخل.

توفير أنواع السلع والمواد الغذائية

تفقد المحافظ، أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية من «الزيوت- الأرز- السكر- الدقيق- البقوليات- العسل- الألبان- الجبن- اللحوم الطازجة- التمور- الملابس الجاهزة- مصنوعات جلدية- أدوات منزلية- ياميش رمضان»، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.

أشاد المحافظ بتعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع المحافظة، في تنظيم المعرض لعرض منتجات كبار وصغار المصنعين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة، للوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز معارض أهلاً رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة، لاستقبال المواطنين لشراء احتياجات الشهر الفضيل.